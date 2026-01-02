第102回箱根駅伝第102回箱根駅伝は2日、青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。地上波中継する日本テレビで長年、現場から伝えてきた森圭介アナウンサーがXで明かした衝撃の事実に反響が寄せられ、駅伝ファンから同情が相次いだ。東京・読売新聞社前から箱根・芦ノ湖間を往路5区間（107.5キロ）、復路5区間（109.6キロ）の合計10区間（217.1キロ）で競う箱根駅伝。年始の風物詩として定着する伝統コン