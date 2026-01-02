第102回箱根駅伝

第102回箱根駅伝は2日、青学大が5時間18分8秒の大会新記録で3年連続の往路優勝を飾った。地上波中継する日本テレビで長年、現場から伝えてきた森圭介アナウンサーがXで明かした衝撃の事実に反響が寄せられ、駅伝ファンから同情が相次いだ。

東京・読売新聞社前から箱根・芦ノ湖間を往路5区間（107.5キロ）、復路5区間（109.6キロ）の合計10区間（217.1キロ）で競う箱根駅伝。年始の風物詩として定着する伝統コンテンツを、日本テレビが地上波中継で今年も伝えた。

森アナは1日のX投稿で「入社して初めて家でテレビで見ます」と報告。2日の投稿では「中継車に乗る時は大手町から芦ノ湖まで6時間トイレにも行けないので、前日から水分を控えたものです」と苦労を明かしている。

自宅からの駅伝観戦に「ご飯を食べながら箱根駅伝を見られるなんて、ここは天国ですか？」とも。例年から一転、至福のひと時を過ごしている様子をうかがわせた。

過酷な箱根中継の裏話が反響を呼び、ネット上では「寒いのにトイレにもいけないとか大変」「中継車にトイレつけてあげてほしい」「行けないのは厳しそう…」といった反応が寄せられていた。



