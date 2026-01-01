上田市の千曲川で1日未明、川遊びをしていた男子高校生2人が岸に戻れなくなり、警察や消防が救助しました。2人にけがはありませんでした。警察によりますと、1日午前2時ごろ上田市大屋の千曲川で川遊びをしていた男子高校生から「2人が岸に戻れなくなった」と110番通報がありました。高校生は3人で千曲川の岸近くで川遊びをしていましたが、その内、18歳と17歳の2人が岸から3メートルから4メートルの川の中で戻れなく