「やっぱりメカ系かな〜。機構が気になる」「軸の重さがある方が“書いてる”感があって好き」「ガイドパイプの長さも選ぶポイントの一つ」「木軸が落ち着いてていい。使ううちに色も変わってくるし」「筆箱の中、あわせたら2万くらいになるわ」【写真】中高生に人気、入手困難な木軸ペンこちら、巷の中学生男子たちの会話の一部。1本5000円というのも当たり前、多くの中高生たちが魅了されるマニアックな「高級シャーペン」。春の