¸½ÃÏ»þ´Ö12·î30Æü¡¢ÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Ç¡¢¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£°¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£´°ÇÔ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£Á°ÅÄ¤Ï¹¥µ¡¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤º¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¤·¡¢´ú¼ê¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤ÏºÎÅÀµ­»ö¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Ï£³ÅÀ¤È¤·¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯