¡ÖÈà¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¡×¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï£°¡Ý£²´°ÇÔ¡£ÀèÈ¯¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¥³¥ó¥Ó¤Ë¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸·¤·¤¤É¾²Á
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î30Æü¡¢ÆüËÜ¿Í£´Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ëÌ¾Ìç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°Âè18Àá¤Ç¡¢¥Þ¥¶¡¼¥¦¥§¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¡¢£°¡Ý£²¤ÇÇÔÀï¡£Ç¯ÆâºÇ½ªÀï¤ò¾¡Íø¤Ç½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´°ÇÔ¤·¤¿¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤È´ú¼êÎç±û¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£Á°ÅÄ¤Ï¹¥µ¡¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤º¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¸òÂå¤·¡¢´ú¼ê¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø67 HAIL HAIL¡Ù¤ÏºÎÅÀµ»ö¤Ç¡¢Á°ÅÄ¤Ï£³ÅÀ¤È¤·¡¢¡Ö¤Û¤È¤ó¤É»î¹ç¤ËÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¡£¡Ö¤³¤³¿ô»î¹ç¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬½ÅÍ×¤Ê»õ¼Ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ëµ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤â¤Ã¤Æ°¢Á³¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÀ£É¾¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯´ú¼ê¤â£³ÅÀ¤Ç¡Ö¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢²ø²æ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¡Ê»î¹ç¡Ë¤Ø¤Î½àÈ÷¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤³¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ú¼ê¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎÂç¤¤ÊÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£¤³¤ì¤¬¶²¤é¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈà¤¬¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¤ÊÍýÍ³¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸åÈ¾³«»Ï¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¿·¤Ë¤Ï£´ÅÀ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ðÂ¼È»æÆ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤À¤Ã¤¿¡£
