29日正午前、千葉市稲毛区の国道16号で車9台がからむ事故があり、6人がケガをしました。うち1人が意識不明の重体です。警察によりますと、29日午前11時50分ごろ、千葉市稲毛区の国道16号で車9台が絡む事故がありました。現場は片側3車線の道路で、交差点の赤信号で複数の車が停止しているところに、女性が運転する車が車線の間に突っ込み、複数の車の側面や後ろに衝突したということです。さらに、ほかの車が押し出されるような形