岡山大などは29日までに、がん細胞だけを破壊するよう遺伝子改変したウイルスを使った食道がんの治療薬を開発し、厚生労働省に製造販売承認を申請したと発表した。臨床試験（治験）では、放射線治療との併用で単独を上回る有効性を確認。承認されれば世界初といい、抗がん剤などの標準治療ができない患者への活用が期待される。岡山大の藤原俊義教授らが開発したウイルス製剤が「テロメライシン」。風邪ウイルスの一種であるア