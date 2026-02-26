サンフランシスコに拠点を置くStandard IntelligenceがAIモデル「FDM-1」を発表しました。FDM-1は1100万時間に及ぶ動画を学習しており、「世界初の汎用的なコンピューターアクションモデル」としてアピールされています。The First Fully General Computer Action Model | bloghttps://si.inc/posts/fdm1/PCを操作可能なAIは既に製品化されていますが、ほとんどのAIは「PCのスクリーンショットをベースに開発された視覚言語モデル(