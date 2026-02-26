計画順調で「生産規模拡大」決定アメリカ空軍省は2026年2月23日、ノースロップ・グラマン社と、次世代ステルス爆撃機B-21「レイダー」の生産能力を拡大することで合意したと発表しました。【まるでUFOみたい…】B-21「レイダー」の全容を写真で（画像）B-21は、長距離浸透打撃能力を担うアメリカ空軍の次世代爆撃機です。主翼と胴体が一体化した全翼機形状をしているのが特徴で、21世紀に入ってから初めて登場した爆撃機である