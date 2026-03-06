厚生労働省厚生労働省は6日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）を使った2種類の再生医療等製品の製造販売を、条件と期限付きで承認した。重症心不全を対象にした「リハート」と、パーキンソン病を対象にした「アムシェプリ」。京都大の山中伸弥教授の報告から約20年で、iPS細胞を使った再生医療の世界初の実用化となる。価格や保険適用の議論、製造販売の準備に数カ月かかる見込み。治療開始は、早ければ夏ごろとみられる。価格は、