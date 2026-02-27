【Prime Video：劇場版『名探偵コナン』シリーズ全28作品】 3月14日（土）より順次見放題配信 Amazonは、サブスクリプションサービス「Prime Video」において、アニメ「劇場版『名探偵コナン』シリーズ」全28作品を3月14日より順次見放題配信する。 これは、劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の公開を記念したもの。劇場版全28作品のほか、「警察学校編」な