28日夕方、さつま町で普通乗用車が住宅の車庫に衝突する事故があり、車を運転していた女性(71)が意識不明の重体です。警察によりますと28日午後5時10分ごろ、さつま町紫尾の町道で普通乗用車が道路脇にある住宅の車庫に衝突しました。この事故で車を運転していた、さつま町広瀬の介護士、池之野くに子さん(71)が意識不明の重体です。事故当時、住宅には2人がいましたがケガはありませんでした。警察が事故の原因を調べていま