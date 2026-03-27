憧れの職場で働く夢をかなえた21歳の女性。元交際相手の男は、なぜ「ポケモンセンターのバイトはお前には合わない、辞めろ」という心ない言葉を浴びせ、殺害するに至ったのか。映像に映るのは、警報音が鳴り響き騒然とする現場です。駆け付けた警察官が立つ横にはポケモンが描かれています。目撃者は「ちょうど中で会計をしようと並ぶときにレジの方から、奥の方からガタガタと聞こえたので、最初『なんだろう』と思ったら、どんど