東京・池袋の商業施設サンシャインシティ内の「ポケモンセンターメガトウキョー」で女性店員が男に刃物で刺されて死亡した事件で、元交際相手の住所、職業不詳広川大起容疑者（２６）が、自身の意識が失われる直前まで、女性と自分を交互に刺していたことが捜査関係者への取材でわかった。警視庁は、広川容疑者が他人を巻き込む「拡大自殺」を図ったとみて殺人容疑で調べている。同庁の発表によると、死亡したのは東京都八王子