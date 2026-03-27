福岡市で去年12月、アイドルグループHKT48のスタッフら男女2人が包丁で刺された事件です。2か月間の鑑定留置を終えた30歳の男が27日、殺人未遂などの罪で起訴されました。殺人未遂などの罪で起訴されたのは、福岡県糸島市の無職、山口直也被告（30）です。起訴状などによりますと、山口被告は去年12月、福岡市中央区の「みずほPayPayドーム」と隣の商業施設で、HKT48の運営会社の男性スタッフとコンサートに訪れ