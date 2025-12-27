20世紀初頭のイギリス・ヨークシャーを舞台に、貴族クローリー家と使用人たちの人生を描き、世界的な人気を誇ってきたドラマシリーズ『ダウントン・アビー』。その“究極の完結編”となる映画第3弾『ダウントン・アビー／グランドフィナーレ』が、2026年1月16日より公開される。このたび、最新作をより深く楽しむための＜特別おさらい映像＞が解禁された。【動画】『ダウントン・アビー』特別おさらい映像本シリーズは2010年9