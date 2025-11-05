FWマギージェラニー蓮(琉球U-18)の国際大会デビュー戦は、後半23分にやって来た。11月3日に行われたU-17ワールドカップのグループリーグ第1戦。アフリカ王者のU-17モロッコ代表を相手に1-0とリードを奪っていた日本は、疲労の色が見えた選手から交代していく。交代の第1陣として送り込まれた2人のうちの1人がマギーだった。「やばいくらい緊張しました」試合を見守っていた城和憲団長も「マギー、緊張し過ぎているんじゃな