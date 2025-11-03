11月３日にU-17ワールドカップがカタールで幕を開ける。廣山望監督が率いるU-17日本代表は隣国であるUAEでのトレーニングを経て、開催地での最終調整に入った。そんなチームの状態について記す前に、触れておくべき点がある。今大会からフォーマットが一新された点だ。２年前の前回大会までは２年に１回の開催。24か国の参加で、全試合においてスタジアムを使用していた。しかし、今回から大幅にリニューアル。毎年開催とな