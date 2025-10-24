[10.24 練習試合 U-17日本代表 3-1 流通経済大 JFA夢フィールド]「FIFA U-17ワールドカップ カタール2025」(11月3日〜27日)に臨むU-17日本代表が千葉合宿最終日の24日、大学生と練習試合2試合(45分ハーフ)を行った。第1試合では流通経済大と対戦し、3-1で勝利。試合後に行われたPK戦ではGK村松秀司(ロサンゼルスFC)が1本を止め、こちらも3-1で勝利している。前半、U-17日本代表はセカンドボールを拾われ、サイドで入れ替わられた