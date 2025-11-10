[11.9 U-17W杯GL第3節 日本 2-1 ポルトガル ドーハ]U-17日本代表は9日、U-17ワールドカップのグループリーグ第3節でU-17ポルトガル代表と対戦し、2-1で勝利した。UEFA U-17欧州選手権を制したポルトガルを相手に、前半35分にMF和田武士が、45分にMF瀬口大翔がゴール。後半27分に1人退場し、35分に失点を喫するが、そのまま逃げ切った。第2節・ニューカレドニア戦から先発9人を変更。3-4-2-1の布陣を敷き、GKは村松秀司、3バッ