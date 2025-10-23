186センチの高さを誇り、パワーは規格外。アメリカにルーツを持ち、運動能力も目を見張り、速くて強い――。沖縄の地から世界に羽ばたくべく、FWマギージェラニー蓮（琉球U-18）が11月３日にカタールで幕を開けるU-17ワールドカップに挑む。日本サッカー協会は10月17日、U-17W杯を戦うU-17日本代表のメンバー21名を発表。そこに名を連ねたマギーは、自身の選出に驚きを隠せなかったという。「びっくりしすぎた」と振り返り、「