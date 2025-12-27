千葉市緑区で26日夜、路上強盗が相次いで発生しました。26日午後11時半前、緑区おゆみ野中央で、歩道を歩いていた女性（25）が背後から男にショルダーバッグを奪われそうになり、転んでけがをしました。男は、女性が履いていた靴を奪い逃走しました。また、この事件の30分後、直線距離で約300メートル離れた歩道で女子高校生（17）が男に押し倒され、ショルダーバッグを奪われる強盗事件が発生しました。警察は、同一犯による連続