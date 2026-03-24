千葉県の香取神宮に油のような液体をまいたとして逮捕された医師の男が、成田山新勝寺にも液体をまいたとして再逮捕されました。【写真を見る】成田山新勝寺にも液体をまいたか香取神宮などに“油”をまき逮捕…アメリカ在住の医師の男を再逮捕16都府県･48か所で同様の被害千葉県警建造物損壊の疑いで再逮捕されたのは医師の金山昌秀容疑者（63）で、2015年3月、千葉県にある成田山新勝寺の総門の柱に油のような液体をまいた