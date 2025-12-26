東京・西東京市で12月19日に起きた母親と子供3人の計4人が亡くなった事件。無理心中の可能性が高いとみられているが、12月22日に母親の名義で借りられていた練馬区のマンションから、男性の遺体が見つかり、事件は思いもよらぬ展開を見せている。「遺体で見つかった男性は、母親の交際相手だったと報じられています。遺体に十数カ所の刺し傷や切り傷が見つかっていて、死因は出血ショックだといいます。3月下旬から事件現場となっ