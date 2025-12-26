東京・西東京市で12月19日に起きた母親と子供3人の計4人が亡くなった事件。無理心中の可能性が高いとみられているが、12月22日に母親の名義で借りられていた練馬区のマンションから、男性の遺体が見つかり、事件は思いもよらぬ展開を見せている。

「遺体で見つかった男性は、母親の交際相手だったと報じられています。遺体に十数カ所の刺し傷や切り傷が見つかっていて、死因は出血ショックだといいます。3月下旬から事件現場となったマンションで暮らしていたそうです。

12月14日に、マンションに帰宅する男性の姿が防犯カメラで確認されています。母親は12月15日、16日、17日とマンションを訪れており、17日には母親が空気清浄機と思しきものを持ってマンションに入っていく姿が、防犯カメラに写っていたそうです。

また母親の車から、交際相手の携帯電話が見つかっており、12月16日にその携帯電話から、会社関係者宛てに『体調不良で会社を休む』という旨のメッセージが送信されていたと報じられています」（社会部記者）

事件現場となったマンションは、築8年で最寄り駅から徒歩8分ほどの好立地にあり、ほとんどの部屋が1LDKで家賃は11万円前後だという。マンションに併設された駐車場には、ファミリー向けのワゴン車が並んでいる。

「静かな住宅街にあって、この辺りではグレードの高い賃貸マンションで、家族連れが多いですね。独身の人は珍しいと思います。3人子持ちの母親が、交際相手の為に借りるには少し高価な印象ですね」（近隣住民）

警視庁は日本中の注目を集めている2つの事件について、捜査を進めている――。