ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÊì»Ò£´¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤³¤ÎÊì¿Æ¡Ê36¡Ë¤¬·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿ÎýÇÏ¶èÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤ÇÊì¿Æ¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎÃËÀ­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¡£ÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤ÏÈ¯¸«¤òÃÙ¤é¤»¤ë¡È¹©ºî¡É¤¬²¿½Å¤Ë¤â»Ü¤µ¤ì¡¢¸òºÝÁê¼ê¤ÎÊì¿Æ¤Î¼ÖÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÃËÀ­¤Î·ÈÂÓ¤«¤é¤ÏÀ¸Â¸¤òµ¶Áõ¤·¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÃËÀ­¤Î¿¦¾ì¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤Ç»à¤Ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£