高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる事件で、中東ドバイに逃亡しその後指名手配されていた、運営会社の元代表が日本に移送され警視庁に逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、「トケマッチ」運営会社の元代表・小湊こと福原敬済容疑者（44）です。捜査関係者によりますと、福原容疑者は2023年8月ごろ、「トケマッチ」利用者の男性からロレックスの腕時計15本、あわせて時価1800万円相当をだまし取った疑