NHKは23日、大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）に米津玄師が出場すると発表した。映画「劇場版チェンソーマンレゼ篇」主題歌「IRIS OUT」を初パフォーマンスする。米津は「今年も紅白歌合戦に出演させて頂けることを光栄に思います。今年で3回目になりますが、音楽を始めた当初は紅白に3回も出演させて頂けるようになるとは思ってもみませんでした。3回目にふさわしいとみなさんに思ってもらえるくらい頑張りた