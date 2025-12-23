アメリカのトランプ政権は、海軍が大統領の名前を付けた「トランプ級戦艦」を建造すると発表しました。【写真を見る】新型“トランプ級戦艦”建造を発表トランプ大統領「過去の戦艦の100倍の威力を持つ」と主張最終的には20隻以上にアメリカトランプ大統領「最高司令官として、海軍による史上最大級の2隻の『大型戦艦』建造計画を承認したことを発表できるのを大変光栄に思う」トランプ大統領は22日、アメリカ海軍の建造する