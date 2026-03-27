Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。温度キープが叶うステンレスマグは、コーヒー好きの必需品。ですが、内側に付着したコーヒー渋を落とすのって面倒ですよね。洗浄方法はいろいろとあるものの、普通に洗うだけでも面倒なのに、ひと手間加えるなんてやってられません。カフェラテカラーがかわいいサーモスの「真空断熱マ