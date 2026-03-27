ソニー・インタラクティブエンタテインメントは２７日、据え置き型ゲーム機「プレイステーション（ＰＳ）５」の希望小売価格を４月２日から引き上げると発表した。国内では標準モデルを税込み７万９９８０円から９万７９８０円へ約２３％値上げする。ＰＳ５は２０２０年に発売され、国内での値上げは２４年９月以来となる。値上げの理由は明らかにしていない。使われている半導体メモリーはデータセンター向けの需要拡大で価格