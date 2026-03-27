お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（61）が、24日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、俳優で歌手の木村拓哉（53）とのロケを振り返った。木村のYouTubeチャンネル「木村さ〜〜ん！」の動画で共演した。以前から木村とメル友であることを口にしており、「YouTube、木村拓哉ってまあ、俺の親友なんだけどね」と鼻高々の様子。「かっこ良かったね。相変わらずね」と振り返った。2人は吉