石丸伸二氏（写真：時事通信） 女性自身

石丸伸二氏氏が恋愛番組に出演へ、一部困惑の声「絶賛迷走中」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 石丸伸二氏がABEMAの恋愛番組「恋愛病院」に出演することが発表された
  • 予告動画で「愛してる」と真剣な表情で語る場面もあり、期待の声があがった
  • 一方で「ここが底なのか」「絶賛迷走中」と複雑な思いを抱く声もあるという
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