フリーアナウンサーの神田愛花（45）が25日に配信されたポッドキャスト番組「神田愛花のMy work,My life」に出演。ゲストの元財務省職員で国際弁護士の資格を持つ信州大の山口真由特任教授にダメ出しする場面があった。番組内では勉強習慣についてトークを展開。神田アナは「さっき思ったんですけど、頭良い女子って男性とおつきあいしてる時に結構理詰めで詰めてしまって、男性が泣いちゃうことってありませんでした？」と質