2025年各国の民主主義度ランキング【ロンドン共同】スウェーデンの調査機関「V―Dem研究所」は17日、世界各国の民主主義の度合いを独自指標で示した報告書を発表した。2025年の米国について、民主主義がトランプ政権下で現代では前例がない速さで壊れ、過去50年間で初めて「自由民主主義国家の地位を失った」と評価した。国・地域別の民主主義度ランキングで、米国は前年の20位台から51位に転落。首位はデンマークで、上位3位