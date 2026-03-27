イラン戦争の終わりが見えないなか、ホワイトハウスが２５日、インスタグラムとＸに謎の２本の動画を投稿したことで、世界が揺れている。ホワイトハウスの公式ＳＮＳが米東部時間午後９時１５分に投稿した動画の１本は８秒ほどで、女性の声で「もうすぐ発射されるんだよね？（イッツ・ローンチング・スーン、ライト？）」と話す音声が確認できる。撮影者が手に持ったスマホで自分の靴を写しているかのようだ。こちらは９０分後