X（旧Twitter）上でアニメグッズ目当ての献血行為が物議を醸している。先月1日から、神奈川県赤十字血液センター（横浜市港北区）は、劇場版「僕の心のヤバイやつ」との献血コラボキャンペーンを実施。 これに「迷惑」とする投稿に対して、医師で小説家の知念実希人氏や輸血経験患者らが強く擁護。また、献血経験者の山田じぇみ子氏らも「どんな理由でも体に負担をかける行為」と困惑を語り、頻回献血者の実績が血液