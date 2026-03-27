お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が26日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。球界のレジェンドとの“いざこざ”をぶっちゃけた。この日のゲストは日本ハム、巨人、中日でプレーし昨季限りで現役引退した中田翔氏。球界トークに花を咲かせた。野球に疎いというジュニアは「“この人見たことあるな〜この人誰やったっけ〜？”ぐらいの感じで飛行機乗ってたのよ」と、機内で顔