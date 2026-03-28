2月の衆院選で結成されたばかりの政党「中道改革連合」から出馬し、落選した新人候補者たち。選挙後の生活には、資金的、組織的なサポート不足という現実が待ち受けていた。【映像】落選後も街頭に立ち続ける反田氏（実際の様子）ニュース番組『わたしとニュース』では、東京17区から立候補した反田麻理氏をスタジオに招き、落選候補者たちの現状と今後について、政治分野のジェンダーギャップ解消を目指す「FIFTYS PROJECT」