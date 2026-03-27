お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が２７日、都内の所属事務所・ホリプロコムを訪れ、１９日の活動再開発表後、初めて公の場に登場。直後にお笑いライブで漫才も披露した。小沢は、午後５時頃にお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」のネタ合わせのために事務所を訪問。復帰した今の心境を聞かれると、緊張した面持ちで「また漫才からやっていくので、よろしくお願いします」と頭を下げた。その後、午後７時から相