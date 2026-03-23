アメリカの国務省は22日、中東地域だけではなく世界各地のアメリカ人やアメリカの関連施設がイランやイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意喚起を促しました。アメリカのトランプ大統領がホルムズ海峡の48時間以内の完全な開放に応じなければ、イラン各地の発電所を攻撃すると警告したことに対し、イラン軍は22日、「アメリカ人株主を抱える同種の企業をすべて完全に破壊する」などと、徹底抗戦する構えを見せて