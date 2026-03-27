「整形はやって当たり前」の時代、どんな顔にもなれてしまうであろう今日この頃……Z世代の女性たちがリアルに目指す、憧れているのはどんな顔なのだろうか。10代20代の女性各200人、合計400人に「なりたい顔」をアンケート。前編記事【「美容整形は当たり前」なＺ世代が選ぶ「なりたい顔」10代に選ばれし「母親世代」の3女優】では、10代女子が憧れる顔が浮き彫りになった。では20代ではどうだろうか。【写真を見る】世の「整形