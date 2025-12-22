ロシアの連邦捜査委員会は２２日、首都モスクワ南部で同日朝、車が爆発し、ロシア軍のファニル・サルワロフ中将が死亡したと発表した。車両の底部に仕掛けられた爆発物が作動したといい、同委員会は殺人などの容疑で捜査している。同委員会は、「ウクライナ治安機関による組織的な犯罪」の可能性も視野に捜査を進めているとしている。露紙コメルサントなどによると、爆発物は手製で、車が発進した直後に爆発したという。サルワ