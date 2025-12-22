「カーリング・カナディアンオープン」（２１日、サスカトゥーン）世界最高峰・グランドスラム大会の決勝が行われ、１８年平昌、２２年北京五輪メダリストのロコ・ソラーレは、世界チームランキング２位のチームティリンゾーニ（スイス）に１−７で敗れ、２２−２３年シーズンに優勝した同大会以来３季ぶりの２度目のＧＳ優勝はならなかった。前半４エンドを１−３で折り返したが、第５エンドに１点スチールを許すと、第６エ