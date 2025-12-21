漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」が21日、ABCテレビ・テレビ朝日系で生放送され、初めて決勝に進んだ「たくろう」がファイナルラウンドではエバース、ドンデコルテを破って初優勝を飾り、賞金1000万円を獲得した。過去最多1万1521組の頂点。年の瀬のお笑いシーンに、新たなスターが誕生した。衝撃の結果だった。審査員9人中、8人が「たくろう」を選び、唯一、山内だけが「ドンデコルテ」。ファーストラウンドで圧倒的