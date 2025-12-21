東宝演劇部がＸを更新。King Gnuの井口理さんが主演を務める舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』について、「舞台上へのお花の投げ込みがございました」として、注意喚起を行いました。 【写真を見る】【 King Gnu・井口理 】主演舞台で「お花の投げ込み」が発生東宝がＸで注意喚起「思わぬ事故につながる恐れがございます」東宝演劇部の公式Ｘでは「本日の『キャッシュ・オン・デリバリー』カーテンコールにて、舞台