映画館で過ごす時間を「ちょっとした楽しみ」にしている人も多いのではないでしょうか。映画関連企業の中には、株主優待として「映画が見られる制度」を設けているところがあります。代表的なのは、TOHOシネマズの東宝、イオンシネマのイオン、109シネマズの東急、松竹マルチプレックスの松竹の4社です。 本記事では、それぞれの優待内容や必要投資額を比較し、自分に合った映画優待株の選び方のポイントを解説します。