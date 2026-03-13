日本映画界最大の祭典「第49回 日本アカデミー賞」授賞式が13日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催され、優秀主演女優賞を受賞した長澤まさみ（『ドールハウス』）が登場した。【写真】結婚発表後インスタ初投稿写真を添え感謝の言葉を伝えた長澤まさみ今年1月1日に東宝芸能の公式サイトを通じて、映画監督の福永壮志氏との結婚発表後、初の公の場となる。長澤は、優秀主演女優賞を受賞した北川景子（『ナイトフ