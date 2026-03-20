イルミネーションの人気シリーズ最新作『ミニオンズ＆モンスターズ』が、2026年8月7日に日本公開されることが決定した。あわせて、「ミニオンの日」である3月20日にあわせた特別ビジュアル、特報映像、場面写真が一挙到着。4年ぶりに、ミニオンズが主役としてスクリーンに帰ってくる。 ﻿ 『怪盗グルー』『ミニオンズ』シリーズは、全世界興行収入累計56億ドル超、日本円換算で